Водитель сбил троих пешеходов на юго-востоке Москвы

Водитель легкового автомобиля сбил троих пешеходов в Москве, выходивших из трамвая на Красноказарменной улице, в результате чего один из них погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел на Красноказарменной улице, дом 14.

По данным ГИБДД, около полуночи водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на трех человек, выходивших из трамвая на остановке.

Отмечается, что один из них скончался от полученных травм. Согласно предварительным данным, другие двое были ранены.

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