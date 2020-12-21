Московских автомобилистов предупредили о вечерних пробках до восьми баллов

Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов, автомобилистам советуют пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Отмечается, что плотное движение будет в центре, на ТТК и МКАД и в районе проведения дорожных работ — на Дмитровском шоссе в районе дома 67, на Пятницком шоссе в районе дома 54 и на 82-м км МКАД.

«Домой лучше возвращаться после 20:00 или на городском транспорте», — говорится в публикации.

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