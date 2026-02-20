Петербургского наркоторговца, избитого оперативником ради марихуаны, отправили за решетку

В Петербурге избрали меру пресечения наркоторговцу, который подвергся нападению со стороны оперативника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину задержали 19 февраля, ему предъявили обвинение по ч.3 ст.30 - п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ. По версии следствия, он хранил у себя в квартире более 100 граммов марихуаны, чтобы позже ее продать — фигурант этого не сделал по независящим от него обстоятельствам.

Красногвардейский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля. Сам фигурант просил домашний арест или запрет определенных действий.

Инцидент произошел 17 февраля. По версии следствия, оперуполномоченный и его знакомый, получив информацию о возможном обороте наркотиков и наличии крупной суммы денег у мужчины, проникли в его квартиру. Надев балаклавы, они напали на наркоторговца, а затем связали и избили его. После этого злоумышленники украли у него телефон стоимостью в 10 тысяч рублей и две коробки с марихуаной.

