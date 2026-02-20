«Почему тебя взорвало?» Медведева объяснила слезы Щербаковой на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в эфире ДоброFON объяснила, почему олимпийская чемпионка Анна Щербакова расплакалась на трибунах во время выступления мужчин в личном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026.

«Говорю: «Анют, ты как вообще? Что случилось? Почему тебя так взорвало?» Она сказала, что вся атмосфера и драма, которая происходила на льду, и флешбэки к ее Олимпиаде — все это так смешалось, что случился просто эмоциональный перегруз», — поделилась она.

Олимпийские игры выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Он в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Американец Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла.

