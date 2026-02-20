Верховный суд США счел пошлины Трампа незаконными

Верховный суд США признал незаконными пошлины, которые ввел президент Дональд Трамп, передает NBC.

Согласно решению судебной инстанции, глава государства превысил полномочия, когда ввел пошлины на основе закона о чрезвычайном положении в стране.

«Решение не затрагивает все тарифы Трампа, но аннулирует те, которые были введены с использованием закона 1977 года под названием «Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях», — сообщает телеканал.

NBC уточняет, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США.

В материале отмечается, что на фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Так называемая тарифная война стала вехой первого года президентства Трампа. В феврале 2025 года политик распорядился повысить пошлины на импортируемые товары для сокращения торгового дефицита и защиты американской промышленности. Эта стратегия привела к ответным действиям со стороны многих стран, в первую очередь КНР. Ставки на китайские товары варьировались от 20% до 145%. В марте были введены 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а 5 апреля 2025 года 10% пошлины на импорт товаров почти из всех стран мира.

Ограничительные меры не обошли стороной и Евросоюз, который традиционно считался важным американским экономическим и политическим партнером. 25% пошлины были введены на сталь и алюминий из стран ЕС, что вызвало ответные 25% пошлины на американские товары (виски, мотоциклы). Американская администрация также часто использовала тарифную политику в качестве инструмента политического давления. После недовольства, которое выразили страны Европы в ответ на обещания Трампа захватить Гренландию, Вашингтон угрожал ввести 10% пошлины против стран, которые будут участвовать в миссии по защите острова.

Ранее в США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными.