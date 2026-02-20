Размер шрифта
Верховный суд США счел пошлины Трампа незаконными

Верховный суд США вынес решение против тарифов Трампа
Joshua Roberts/Reuters

Верховный суд США признал незаконными пошлины, которые ввел президент Дональд Трамп, передает NBC.

Согласно решению судебной инстанции, глава государства превысил полномочия, когда ввел пошлины на основе закона о чрезвычайном положении в стране.

«Решение не затрагивает все тарифы Трампа, но аннулирует те, которые были введены с использованием закона 1977 года под названием «Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях», — сообщает телеканал.

NBC уточняет, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США.

В материале отмечается, что на фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Так называемая тарифная война стала вехой первого года президентства Трампа. В феврале 2025 года политик распорядился повысить пошлины на импортируемые товары для сокращения торгового дефицита и защиты американской промышленности. Эта стратегия привела к ответным действиям со стороны многих стран, в первую очередь КНР. Ставки на китайские товары варьировались от 20% до 145%. В марте были введены 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а 5 апреля 2025 года 10% пошлины на импорт товаров почти из всех стран мира.

Ограничительные меры не обошли стороной и Евросоюз, который традиционно считался важным американским экономическим и политическим партнером. 25% пошлины были введены на сталь и алюминий из стран ЕС, что вызвало ответные 25% пошлины на американские товары (виски, мотоциклы). Американская администрация также часто использовала тарифную политику в качестве инструмента политического давления. После недовольства, которое выразили страны Европы в ответ на обещания Трампа захватить Гренландию, Вашингтон угрожал ввести 10% пошлины против стран, которые будут участвовать в миссии по защите острова.

Ранее в США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными.
 
