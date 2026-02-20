Адвокату Pussy Riot вынесли приговор за фейки о ВС РФ

Суд заочно приговорил адвоката Полозова к 8,5 годам колонии за фейки об армии

Суд в Москве заочно приговорил адвоката Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) к 8,5 годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Полозов признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело было рассмотрено в отсутствие подсудимого, который объявлен в розыск.

Суд установил, что в апреле 2022 года Полозов разместил в одном из мессенджеров публикацию, содержащую недостоверные сведения о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Кроме того, в рамках дела было изучено интервью адвоката, в котором, согласно заключению экспертов, также содержалась ложная информация об армии России.

В июле Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Полозова по делу о распространении фейков о российской армии.

Полозов попал в реестр иноагентов в декабре 2024 года. В настоящий момент он проживает на Украине.

В 2012 году адвокат выступал защитником участниц группы Pussy Riot. Он также представлял украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

