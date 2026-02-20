Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Адвокату Pussy Riot вынесли приговор за фейки о ВС РФ

Суд заочно приговорил адвоката Полозова к 8,5 годам колонии за фейки об армии
Shutterstock

Суд в Москве заочно приговорил адвоката Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) к 8,5 годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Полозов признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело было рассмотрено в отсутствие подсудимого, который объявлен в розыск.

Суд установил, что в апреле 2022 года Полозов разместил в одном из мессенджеров публикацию, содержащую недостоверные сведения о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Кроме того, в рамках дела было изучено интервью адвоката, в котором, согласно заключению экспертов, также содержалась ложная информация об армии России.

В июле Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Полозова по делу о распространении фейков о российской армии.

Полозов попал в реестр иноагентов в декабре 2024 года. В настоящий момент он проживает на Украине.

В 2012 году адвокат выступал защитником участниц группы Pussy Riot. Он также представлял украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что звезду «9-й роты» ждет суд за фейки о российской армии.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!