Общество

В Китае голодные медведи пробрались в ресторан, попав на видео

Медведи в Китае пробрались в закрытый ресторан и попали на видео

В китайском городе Нангку камеры наблюдения зафиксировали необычное «ограбление» ресторана: внутрь заведения проникли два медведя, сумевшие открыть защитную ставню, пишет портал Whats The Jam.

На видеозаписи видно, как один из медведей встает на задние лапы и начинает стучать по затвору. Спустя несколько попыток животному удается частично приподнять ставню и проникнуть внутрь помещения, после чего за ним следует второй медведь.

Владелец ресторана по фамилии Ли в момент происшествия находился в другой провинции — он уехал в Ганьсу на празднование Китайского Нового года. О случившемся мужчина узнал лишь после того, как увидел ролик в социальных сетях. По его словам, камеры внутри заведения в последние дни не работали, поэтому он не получал уведомлений о проникновении.

Предприниматель рассказал, что в ресторане хранились продукты, включая мясо и яйца, которые могли быть повреждены. На момент инцидента в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал. Ли намерен вернуться в Нангку для оценки ущерба.

Ресторан расположен недалеко от живописной зоны Священной горы Сапу, где нередко фиксируются появления медведей. Предположительно, животные спустились с гор в поисках пищи, поскольку большинство магазинов в районе были закрыты из-за праздничных выходных.

Ранее женщина спасла раненого мужа, которого окружили в лесу шесть медведей.
 
