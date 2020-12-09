Действующий порядок получения медсправок для водителей будет продлен до 2022 года

Министерство здравоохранения России приняло решение продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что ведомство подготовило соответствующий проект приказа, сейчас он проходит необходимые юридические процедуры.

Кроме того, Минздрав продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования.

«В частности, планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, если в настоящее время может быть применен только CDT-тест, то изменения позволят использовать любые существующие методики, в том числе исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Эти изменения предоставят региональным специалистам выбор метода и помогут не допустить роста цен на исследования.

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