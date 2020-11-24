Под Калугой при столкновении автобуса и грузовика пострадали семь человек

В Калужской области при столкновении пассажирского автобуса и грузовика пострадали семь человек, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«По предварительной информации сегодня, около 17 часов 20 минут в районе поворота на п. Товарково с трассы «Калуга-Медынь», произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калуга-Товарково и грузового автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семь пострадавших доставлены в больницу.

Сейчас на месте работают специалисты, чтобы установить все детали случившегося.

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