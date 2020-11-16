В ДТП под Пензой четверо погибли, двое пострадали

В Мокшанском районе Пензенской области столкнулись три автомобиля, из-за чего четыре человека погибли, еще двое пострадали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Как пишет ведомство, в 19.35 мск на 382 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов столкнулись «Лада Приора», Toyota Land Cruiser и автовоз.

«По предварительным данным, в результате происшествия четыре пассажира в автомобиле «Приора» погибли на месте, один доставлен в медицинское учреждение, водитель автомобиля Toyota получил телесные повреждения», — сказал источник.

На месте работают правоохранители, чтобы выяснить все детали произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Житель Красноярского края врезался в автомобиль Росгвардии, скрываясь от ДПС

— Два человека стали жертвами ДТП в Подмосковье

— Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области