Зрители Осетинского театра покинули спектакль «Отелло», в котором звучали треки Басты

Во Владикавказе зрители ушли с премьеры спектакля «Отелло»
Алёна Яшина

Несколько зрителей в Осетинском театре имени Тхапсаева ушли во время премьеры спектакля «Отелло». Об этом сообщает Telegram-канал «Repubblica Alania».

Постановка является интерпретацией одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Режиссер Гиви Валиев объяснял, что своим спектаклем хотел показать новый взгляд на историю про публичное возвышение личности и ее падение.

По данным издания, некоторые зрители посчитали постановку вульгарной. Их смутили песни рэпера Басты, а также откровенные сцены с одной из героинь. Посетители спектакля посчитали, что подобная трактовка Шекспира якобы «недостойна сцены» и «опошляет» отдельные эпизоды.

15 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что в Башкирском театре оперы и балета исполнили хит рэперши Инстасамки «За деньги да» на итальянском языке.

Первый показ новой постановки «Севильский цирюльник» Джоакино Россини с переведенной песней исполнительницы прошел 12 декабря. По данным канала, несколько ведущих исполнительниц оперы отказались выступать в постановке из-за трека.

Ранее сообщалось, что Ельцин-центру придется закрыть театр.

