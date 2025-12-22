На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане к пожизненному заключению приговорили отца, который растлил пятерых детей

Житель Татарстана получил пожизненный срок за насилие над пятью своими детьми
Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Татарстана, который растлил собственных детей, получил пожизненный срок. Приговор по делу был вынесен Верховным судом республики, сообщается на сайте инстанции.

45-летнего жителя одного из районов республики судили по делу о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании пятерых несовершеннолетних детей.

«Храмцов В.А. признан виновным в совершении преступлений и осужден к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина воспитывал с женой одного сына и четырех дочерей. Он часто злоупотреблял алкоголем, не имел стабильного заработка и практически не помогал семье, которая находилась на содержании супруги. На момент первого преступления детям было от 6 до 15 лет. Преступления продолжались с 2009 года по 2024-й, следует из материалов дела.

Педофил угрожал детям расправой, если они кому-либо расскажут о происходящем. Жертвы опасались попадания в детский дом и не обсуждали эту тему даже между собой. Мать детей заявила впоследствии, что ничего не знала.

Лишь после того, как одна из старших сестер вышла замуж, она рассказала мужу о пережитом насилии. Тогда две старшие дочери и их мужья коллективно обвинили отца семейства в растлении, и тот во всем сознался, но позже передумал и заявил, что таким образом дети пытаются отобрать у него квартиру.

Ранее мужчину отправили в тюрьму на 178 лет за изнасилование 11-летней дочери.

Теперь вы знаете
