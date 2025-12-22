«Не хватило двух баллов»: в Тюмени девочку не приняли в школу из-за оценки по русскому

ИА Регнум: в Тюмени девочку-репатриантку не приняли в школу

В Тюмени девочка из семьи репатриантов не смогла поступить в школу из-за нехватки баллов по русскому языку. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По данным агентства, бабушка и дедушка ребенка родом из Ростовской и Свердловской областей, но в какой-то момент переехали в Казахстан. Там они обосновались.

В августе текущего года родители ребенка решили вернуться в Россию. Они уже получили вид на жительство и ждут получения гражданства, но девочка не смогла сдать экзамен для посещения школы.

«Мне не хватило всего лишь двух баллов по устной части, чтобы я сидела в школе за партой», – рассказал ребенок.

По данным издания, она уже две четверти не посещает школу, хотя должна учиться в шестом классе.

Родители недовольны этим фактом. Они заявили, что в Казахстане столкнулись с «нападками на русских и русский язык». При этом других языков, кроме русского, они не знают.

Ранее в России расширили эксперимент со сдачей ОГЭ только по двум предметам.