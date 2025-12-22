Россиянин избил мать до потери сознания и лег спать

В Бурятии врачи не спасли женщину, которую жестоко избил собственный сын. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 5 декабря в улусе Мурочи. По версии следствия, обвиняемый, пьяный мужчина, находясь у себя дома, поссорился с пожилой матерью, а затем напал на нее и избил кулаками по голове — она упала и потеряла сознание. Нападавший оставил пенсионерку на полу, а сам лег спать. Лишь на следующее утро соседка вызвала пострадавшей бригаду скорой помощи.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Сын женщины после задержания признал вину и дал показания, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее пьяный житель Подмосковья забил 76-летнюю мать.