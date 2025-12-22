На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Зеленский стал избавляться от людей из своего комедийного прошлого

Times: Зеленский отстранил от должностей часть выходцев из студии «Квартал 95»
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95». Об этом сообщает The Times.

В публикации отмечается, что из 15 бывших сотрудников студии, которые получили руководящие должности на Украине с приходом Зеленского к власти, девять были уволены. Например, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, бывший первый помощник президента Сергей Шефир и экс-заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

Издание подчеркивает, что зависимость Зеленского от соратников времен его комедийной карьеры стала оборачиваться против президента Украины — в частности, из-за ряда коррупционных скандалов, в которых участвовали представители его окружения.

10 ноября стало известно о расследовании о коррупции в сфере энергетики, которое провело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство выявило схему отмывания денег в сфере энергетики, главным фигурантом которой был бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич, покинувший Украину.

Миндич — один из совладельцев «Квартала 95».

Ранее уволенный советник главы офиса президента Украины заявил о своем переназначении.

