Бывший тренер «Спартака» нашел новую работу

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович стал наставником белградской «Црвены Звезды». Об этом сообщает издание Sportinjo.

Церемония подписания контракта с сербским специалистом состоялась днем 22 декабря, после чего совместно с руководстовом клуба тренер провел пресс-конференцию. Трудовое соглашение Станковича с белградским клубом подписано до 30 июня 2028 года.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет дать пожизненный контракт своему тренеру.