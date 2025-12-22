Рябков прокомментировал убийство генерала Сарварова

Убийство начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова «наводит на мысль» о совпадении трагедии с происходящим на дипломатическом треке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы скорбим, это утрата. Я не стал бы проводить никакие параллели сейчас. Конечно, на мысли наводит определенное совпадение трагических и негативных событий с тем, что происходит на политико-дипломатическом треке», — сказал он.

До этого российский полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что охрана якобы не полагалась погибшему генерал-лейтенанту Фанилу Сарварову по статусу. По его словам, Сарваров жил в многоэтажном доме в спальном районе, ездил на обычной иномарке, его соседи вряд ли знали, что рядом живет генерал.

Сарваров погиб при взрыве автомобиля 22 декабря в Москве. Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, взрывчатка находилась под днищем машины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом», и «Незаконный оборот взрывчатки». По одной из версий следствия, организаторами преступления могли стать спецслужбы Украины.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.