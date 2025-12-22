В новых регионах России ввели предельный возраст для службы в Росгвардии

Путин указом ввел предельный возраст для службы в Росгвардии в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин своим указом ввел понятие предельного возраста для граждан, поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии до 1 января 2028 года. Документ размещен на портале правовых актов.

До этого не было предельного возраста для поступающих на службу в Росгвардию в новых регионах РФ. Это означало, что служить в ведомстве на этих территориях могли люди любого возраста.

В Российской Федерации предельный возраст поступления на службу в Росгвардию составляет от 50 до 60 лет.

3 декабря сообщалось, что заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев ушел с поста.

В августе 2023 года Путин назначил Воробьева заместителем директора Росгвардии. На тот момент глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Воробьев будет курировать военно-политическую работу Росгвардии. Депутат назвал его «настоящим боевым офицером и человеком слова» и выразил уверенность, что генерал-полковник «сумеет поднять престиж Росгвардии на еще более высокую планку».

