Dongfeng отозвал в России почти 13 тысяч грузовиков

Росстандарт: Dongfeng отозвал в России 12 914 автомобилей
Китайский автопроизводитель Dongfeng отзывает в России 12,9 тыс. грузовиков DFH4180 (GX). Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило о согласовании программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС», официальным представителем производителя DONGFENG на российском рынке, в соответствии с ранее выданным предписанием.

По результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств автопроизводителей, ведомство ранее выявило различные нарушения. В связи с этим была применена защитительная оговорка технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), приостановившая действие документов об оценке соответствия, выданных на грузовые автомобили.

Отзыву подлежат 9308 транспортных средств DONGFENG DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 г. по 11 июля 2025 г. с VIN-кодами согласно приложению, а также 3606 транспортных средств DONGFENG DFH4180 (GX), еще не реализованных.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет более 30 тыс. Lada Granta.

