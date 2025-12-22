Рябков заявил об оставшихся серьезных вопросах России к США по Украине

У России есть ряд серьезных вопросов к США в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай» Рябков заявил, что США на высшем уровнем согласились с тем, что одной из первопричин начала СВО, стало напористое расширение НАТО к границам РФ. Кроме того, в обновленной стратегии нацбезопасности Вашингтон поставил вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения альянса. Несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа предприняла ряд шагов в верном направлении, у России все равно остаются вопросы по Украине, подчеркнул Рябков.

«Это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте», — сказал он, однако уточнять, какие именно вопросы остались, он не стал.

До этого Рябков предупредил руководство США, что Россия будет реагировать зеркально, если речь пойдет о возвращении Вашингтона к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия.

