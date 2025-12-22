Картины Дейнеки и Коровина покажут на юбилейной выставке Строгановского университета

В «Зарядье» откроется экспозиция «200 лет. Юбилейная выставка университета им. С. Г. Строганова»

26 декабря в Паркинг Галерее «Зарядья» откроется экспозиция «200 лет. Юбилейная выставка университета им. С. Г. Строганова» — масштабный выставочный проект, который впервые вне стен университета рассказывает его историю. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба культурно-просветительского центра «Зарядье».

Выставка охватит все периоды развития учебного заведения, представит главные имена преподавателей и выпускников. Куратором выставки стал кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук РГХПУ имени С. Г. Строганова Кирилл Гаврилин.

Экспозиция объединяет пять разделов: «Строгановское училище: Становление школы (1825 — 1900»), «Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище (1901 — 1917)», «ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН: Рождение новой эпохи (1920 — 1932)», «Возрождение школы (1945 — 1955)», «Под знаком перемен: От оттепели к перестройке (1960 — 1980-е)», «Строгановский университет в современной художественной культуре (1990 – 2025)».

Проект подготовленный при участии 30 музеев, четырех фондов, а также частных коллекционеров, предоставивших для экспозиции работы свыше 140 художников. Среди них — Федор Шехтель, Лев Кекушев, Алексей Щусев, Константин Коровин, Михаил Врубель, Сергей Виноградов, Сергей Иванов, Абрам Архипов, Павел Кузнецов, Николай Андреев, Василий Шухаев, Борис Григорьев, Александр Лабас, Юрий Пименов, Илья Машков, Ольга Розанова, Александр Родченко, Александр Дейнека, Сергей Лучишкин, Владимир Фаворский, Сергей Герасимов, Александр Куприн, Георгий Мотовилов, Екатерина Белашова, Василий Ватагин, Гелий Коржев, Игорь Обросов, Олег Филатчев, Вадим Сидур, Леонид Соков, Николай Силис, Владимир Лемпорт, Дмитрий Пригов, Франциско Инфанте, Нонна Горюнова, Егор Кошелев и другие.

Выставка станет третьей в цикле «Выпуск. История», рассказывающем о становлении ведущих художественных вузов страны. Первой в 2024 году стала выставка, посвященная МГАХИ им. В. И. Сурикова.

В феврале 2025 года здесь открылась экспозиция «Академия Глазунова. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой», иллюстрирующая два этапа знаменитого дома Юшкова, где в середине XIX века располагалось Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а спустя полтора столетия Илья Глазунов основал свою академию.

