В Минобороны раскрыли подробности из жизни погибшего генерала Сарварова

Погибший при взрыве генерал Сарваров участвовал в операциях в Чечне и Сирии

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший при взрыве авто в Москве, принимал участие в нескольких военных конфликтах, в том числе в Чечне и Сирии. Подробности из биографии военного опубликованы на сайте Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в период с 1992 по 2003 год Сарваров участвовал в боях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. С 2015 по 2016 годы он выполнял задачи по проведению операции в Сирии. Генерал-лейтенант имел несколько государственных наград, в том числе орден Мужества, медаль Суворова, орден «За военные заслуги» и пр. В 2016 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист РФ».

По данным Следственного комитета России, Сарваров погиб утром 22 декабря при взрыве автомобиля в Москве. Самодельное взрывное устройство было установлено под днищем машины. По одной из версий следствия, преступление организовали спецслужбы Украины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

После произошедшего член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал усилить охрану высшего военного и политического руководства, а также работу по предотвращению терактов. Депутат подчеркнул, что подобные преступления необходимо предотвращать, а не расследовать.

Ранее был назван возможный мотив убийства генерала Сарварова.