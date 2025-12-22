ВСУ нанесли удар по городу — спутнику Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС — с помощью дронов и артиллерии. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Под прицелом находится подстанция «Луч» — ключевой объект системы жизнеобеспечения», — написал он.

Пухов предупредил горожан об угрозе повторных ударов и призвал их немедленно покинуть улицы ради собственной безопасности.

5 декабря во дворе жилого дома в центре Энергодара рядом со зданием городской администрации упал украинский беспилотник. По словам Пухова, взрыв не произошел, поскольку дрон не сдетонировал.

МАГАТЭ не может назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС, поскольку отсутствует уверенность в вещественных доказательствах, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, сейчас возможности наблюдателей ограничены по соображениям безопасности. Тем временем ЗАЭС продолжает играть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта. По информации The Wall Street Journal, станция может перейти под контроль и управление США и ее задействуют в энергоснабжении «нового масштабного дата-центра». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МАГАТЭ счел ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС хрупкой.