На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда сборной России рассказал, как вложил $1 млн в финансовую пирамиду

Тренер Хохлов рассказал, что потерял $1 млн из-за финансовой пирамиды
close
РПЛ

Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что продолжает судебные тяжбы в отношении банка «Замоскворецкий», который прекратил финансовую деятельность в 2014 году.

По его словам, вкладывая деньги в организацию, он понимал, что она по структуре напоминает финансовую пирамиду.

«Я понимал, что все похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты. Ну и рискнул. В итоге и они без сбережений остались, и я около миллиона долларов потерял. Что ж, на своем опыте убедился: бесплатный сыр – только в мышеловке», — заявил Хохлов.

Вместе с Хохловым, в банк «Замоскворецкий» свои деньги вкладывали и другие футболисты — Андрей Каряка, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Кириченко, Ролан Гусев.

После завершения профессиональной карьеры Хохлов работал в структуре московского «Динамо», а затем возглавлял «Кубань», основную команду бело-голубых, «Ротор» и «Сочи». Молодежную команду «Динамо» он дважды приводил к победе в молодежном первенстве. В данный момент специалист возглавляет молодежную команду «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет дать пожизненный контракт своему тренеру.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами