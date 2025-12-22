Легенда сборной России рассказал, как вложил $1 млн в финансовую пирамиду

Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что продолжает судебные тяжбы в отношении банка «Замоскворецкий», который прекратил финансовую деятельность в 2014 году.

По его словам, вкладывая деньги в организацию, он понимал, что она по структуре напоминает финансовую пирамиду.

«Я понимал, что все похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты. Ну и рискнул. В итоге и они без сбережений остались, и я около миллиона долларов потерял. Что ж, на своем опыте убедился: бесплатный сыр – только в мышеловке», — заявил Хохлов.

Вместе с Хохловым, в банк «Замоскворецкий» свои деньги вкладывали и другие футболисты — Андрей Каряка, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Кириченко, Ролан Гусев.

После завершения профессиональной карьеры Хохлов работал в структуре московского «Динамо», а затем возглавлял «Кубань», основную команду бело-голубых, «Ротор» и «Сочи». Молодежную команду «Динамо» он дважды приводил к победе в молодежном первенстве. В данный момент специалист возглавляет молодежную команду «Локомотива».

