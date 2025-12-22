На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько стоит ремонт дорог в Новороссии и ДНР

Никитин: на ремонт дорог в Донбассе и Новороссии потратят 700 млрд руб.
Aleksei Ignatov/Shutterstock/FOTODOM

Федеральное финансирование работ по восстановлению и развитию дорожной сети в новых регионах России — в ДНР и Новороссии — в 2022–2030 годах превысит 700 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью Херсонскому агентству новостей.

По его словам, ремонт и строительство идут в рамках единой госпрограммы, а общий объем средств из федерального бюджета на автодорожную инфраструктуру «исторических регионов» на весь период оценивается более чем в 700 млрд рублей.

Никитин отметил, что к 2030 году протяженность приведенных в нормативное состояние дорог должна превысить 12 тыс. км. По оценке министра, эта цифра составляет 56% от всей сети дорог в новых субъектах РФ.

Министр также заявил, что в 2022–2024 годах в новых регионах уже восстановили более 4,5 тыс. км дорог, на что направили 270 млрд рублей. В том числе работы затронули федеральную трассу Р-280 «Новороссия» от Ростовской области до Симферополя, уточнил Никитин.

Ранее президент России Владимир Путин оценил геополитическую ситуацию в мире.

