Автомобиль упал с моста в реку в Новой Москве
Павел Посадский
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Легковой автомобиль рухнул с моста в реку на территории Новой Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным канала, авария произошла на улице 1-я Рейсовая.
Отмечается, что в салоне машины могут находиться люди. Об их судьбе пока ничего не известно.
Подробности происшествия уточняются.
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