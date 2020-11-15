Автомобиль упал с моста в реку в Новой Москве

Легковой автомобиль рухнул с моста в реку на территории Новой Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, авария произошла на улице 1-я Рейсовая.

Отмечается, что в салоне машины могут находиться люди. Об их судьбе пока ничего не известно.

Подробности происшествия уточняются.

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