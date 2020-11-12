«Ъ»: россиянам могут разрешить водить машину с 17 лет

МВД России собирается разрешить россиянам управлять автомобилем с 17 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект.

При этом до наступления 18 лет совершать поездки молодой человек сможет лишь в сопровождении имеющего права категории B «водителя-наставника», требования в отношении которого еще не обозначены.

Сейчас в России разрешена сдача на права в 17 лет, однако управление машиной становится доступным лишь при наступлении совершеннолетия. По мнению авторов изменений, за год полученные знания и навыки забываются, поэтому стоит дать подросткам возможность сразу сесть за руль.

Отмечается, что законопроект МВД предусматривает и другие изменения в области подготовки автомобилистов. В случае, если он будет одобрен, поправки внесут в закон «О безопасности дорожного движения». Сейчас проект направлен в Белый дом и проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве России.

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