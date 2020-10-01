На дорогах Москвы образовались пробки в девять баллов

Пробки на дорогах вечером 1 октября в Москве достигли девяти из десяти баллов. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram-канале.

«В городе девять баллов. Основные причины: перекрытие движения по Большому Путинковскому переулку и ул. Малая Дмитровка в связи с проведением 42 Московского международного кинофестиваля. В районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово ограничено движение в связи с закрытием Арбатско-Покровской линии метро», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что дороги также загружены из-за ограничений движения в связи с ремонтными работами на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на Третьем транспортном кольце (ТТК), Рижской эстакаде, на Нижегородской эстакаде и на Киевском путепроводе. Кроме того, заторы наблюдаются на Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту.