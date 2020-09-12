Два взрослых и ребенок пострадали при ДТП в Москве

Два взрослых и ребенок пострадали в результате столкновения двух автомобилей в московском Бибирево. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что авария произошла в районе дом 25 по улице Лескова.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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