Два взрослых и ребенок пострадали при ДТП в Москве
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Два взрослых и ребенок пострадали в результате столкновения двух автомобилей в московском Бибирево. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что авария произошла в районе дом 25 по улице Лескова.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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