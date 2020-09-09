Два человека погибли и трое пострадали в аварии в Крыму
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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Сакском районе Крыма погибли два человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Сообщение о ДТП на автодороге Митяево — Трудовое поступило в ведомство в 11.23 мск.
«Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2105 и Peugeot Partner», — говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы, не совместимые с жизнью, еще три человека пострадали. Водителю иномарки потребовалась деблокация при помощи специального оборудования. Все пострадавшие были госпитализированы в Сакскую районную больницу.
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