Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки несколько беспилотников Вооруженных сил Украины и две авиабомбы. Об этом сообщает российское министерство обороны.

«Сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

До этого оператор расчета российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» с позывным «Стаф» заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) научились перехватывать западные ракеты, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По его словам, армия России быстро приспосабливается к новым угрозам. «Стаф» сообщил, что когда ВСУ начали использовать американские планирующие авиабомбы JDAM, то российские операторы систем ПВО долго не могли понять, как их сбивать из-за маленького размера и минимальной горизонтальной скорости, однако вскоре научились. Теперь «высотная низкоскоростная цель» не является сложной мишенью для российской ПВО, отметил военный.

Гораздо сложнее перехватывать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которые Украина начала получать от западных союзников весной прошлого года, признался «Стаф».

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