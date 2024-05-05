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Ксения Бородина пожаловалась, что дочери заболели в США

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что дочери заболели в США

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочери Теона и Маруся заболели.

Бородина и ее дети сейчас находятся в Нью-Йорке. Артистка пожаловалась, что многие лекарства выдают только по рецепту в США. Она рассказала, что у девочек поднялась температура.

«Я думала, буду вам красивые виды показывать, а вместо этого одни таблетки. По очереди получается сбивать температуру, то одной, то другой. Но всегда, когда поднимается, то высокая: 38, 38.5. Когда один болеет — тяжко, а когда сразу двое?» — отметила телеведущая.

1 мая Бородина уехала с дочерьми в США. Она прилетела в Нью-Йорк, чтобы повидаться с родственниками из Канады. Блогерша отметила, что ее младшая дочь Теона впервые увидела своих двоюродных сестер и тетю и смогла их обнять. Телеведущая планировала поездку полгода.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее беременная Хилькевич сообщила о болезни.

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