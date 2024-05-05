В подполье заявили о стрельбе солдат ВСУ друг в друга у Константиновки

Между солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошли стычки, они начали обстреливать позиции друг друга в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Информация об этом появилась в Telegram-канале координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева в виде репоста другого канала.

«Что именно не поделили — попытаюсь выяснить», — указано в оригинальном сообщении. Сам Лебедев не сопроводил дополнительными комментариями данную запись, лишь полностью переопубликовав ее у себя на канале. Эти утверждения представители ВСУ пока не комментировали.

Константиновка — город в Краматорском районе, который сейчас находится под контролем Украины. Расположен недалеко от Часова Яра, где ведутся активные бои.

1 мая Минобороны России в сводке сообщало, что солдаты «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки в ДНР.

Командир ВСУ Михаил Онуфер заявлял, что Часов Яр в случае перехода к России станет «исходным рубежом для наступления на Константиновку».

Ранее Украину предупредили о «катастрофе» в случае потери Часова Яра.