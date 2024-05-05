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«Хлестка и хабалиста»: Александр Васильев о новой судье «Модного приговора»

Телеведущий Васильев заявил, что ведущим «Модного приговора» должен быть мужчина

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Global Look Press

Историк моды Александр Васильев в интервью на YouTube-канале «Телеканал Страз» оценил новую судью «Модного приговора», эксперта по стилю Лилию Рах.

«Говорят, что эта дама очень хлестка на язык, хабалиста, носит короткую прическу, одевается строго, стильно, была байером в Италии. Я, конечно, хотел бы посмотреть, насколько она справляется. Телевидение в России смотрят женщины, они не хотят смотреть на другую женщину, которую будут критиковать, они хотят смотреть на мужчину», — высказался Васильев.

Он также напомнил, что до Лилии Рах шоураннеры проекта пробовали на роль главного судьи актера Игоря Верника и других экспертов из мира моды и стиля. Однако, по мнению Васильева, предыдущие претенденты выглядели недостаточно ярко на фоне Эвелины Хромченко. Историк моды посетовал, что продюсерам пришлось искать подходящую замену аж в Казахстане.

«Модный приговор» вновь появился в эфире 22 апреля после длительного перерыва. Александр Васильев покинул пост ведущего, а формат немного изменили. Теперь «мужскую» версию шоу будет оценивать стилист Александр Рогов, а «женскую» — Лилия Рах.

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