Израиль принял решение о блокировке телеканала Al Jazeera

Правительство Израиля приняло решение закрыть телеканал Al Jazeera на территории страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице премьер-министра Биньямина Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter).

«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», — следует из сообщения.

До этого кнессет (парламент) Израиля утвердил во втором и третьем, окончательном чтении закон, который разрешает закрывать в стране «враждебные СМИ».

При этом ожидается, что сразу после вступления документа в силу премьер страны Биньямин Нетаньяху намерен оперативно запустить процедуру закрытия катарского телеканала Al Jazeera, работающего в том числе и на территории Израиля.

Законопроект был одобрен парламентом в первом чтении еще 12 февраля. При этом документ прошел необходимые согласования в парламентских комиссиях.

Ранее ЦАХАЛ потребовал извинений от британского СМИ за репортаж о больнице в Газе.