Российские водители назвали способы экономить на топливе
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В России стараются экономить на топливе 56% автовладельцев, сообщает РБК, со ссылкой на исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
44% водителей назвали топливную экономичность главных критериев при выборе нового автомобиля.
Среди наиболее популярных способов снизить расход топлива — придерживаться плавной езды (39%), реже пользоваться кондиционером (13%) и реже ездить (11%).
Отмечается, что чаще всего экономят бензин владельцы малолитражных машин, а также автомобилисты старше 55 лет.
Опрос проводился среди 1500 водителей разного пола и возраста.
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