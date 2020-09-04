В Анапе разбился микроавтобус, один из пострадавших в реанимации
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Анапе Краснодарского края в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 9 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Микроавтобус попал в аварию в Анапе, пострадавших девять», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие — люди старше 18 лет. Один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Три человека погибли в ДТП с грузовиком и иномаркой в Приморье
— При столкновении двух автобусов в Якутии пострадали 13 человек
— В Новосибирске автомобиль врезался в жилой дом, погиб человек