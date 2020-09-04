В Анапе разбился микроавтобус, один из пострадавших в реанимации

В Анапе Краснодарского края в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 9 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Микроавтобус попал в аварию в Анапе, пострадавших девять», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие — люди старше 18 лет. Один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

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