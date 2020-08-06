На юге Москвы пьяный водитель насмерть сбил пешехода

На юге Москвы пьяный водитель насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Происшествие произошло 5 августа в 0.35 мск на Кировоградской улице. Автомобилист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Водитель от медосвидетельствования отказался, на него составили административный протокол по статье «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования».

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Юго-Западе Москвы грузовик насмерть сбил велосипедиста

— BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла