В России могут поднять скоростной лимит на некоторых трассах

Замначальника ГИБДД Олег Понарьин в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что скоростной лимит на некоторых участках трасс могут поднять до 150 км в час.

По его словам, действующие документы по стандартизации позволяют в ближайшее время увеличить предельно допустимую скорость до 130 км в час.

«С развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 километров», — сказал Понарьин.

Он также отметил необходимость учитывать предел проектирования дороги. Для трасс первой категории он как раз составляет 150 км в час.

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