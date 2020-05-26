Роспотребнадзор определил требования для работы водного транспорта

Роспотребнадзор подготовил перечень требований для работы морского и внутреннего водного транспорта на фоне эпидемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Так членам экипажа и пассажирам рекомендовано регулярно измерять температуру. Если у пассажира выявлена температура тела выше 37,2 °С, то его не должны допускать на судно.

Ведомство подчеркивает, что измерения температуры должны производиться каждый раз после схода на берег и возвращения обратно на судно.

Кроме того, обязательным для челнов вахты остается требование по ношению защитных масок и перчаток, а также других средств индивидуальной защиты.

При этом пассажирам и членам экипажа необходимо проводить дезинфекцию рук.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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