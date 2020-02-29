Под Екатеринбургом при лобовом столкновении легковушек погибли пять человек

Под Екатеринбургом произошло лобовое столкновение двух легковых машин, из-за чего пятеро погибли, а еще один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает E1.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

— «На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые с помощью специнструмента производили деблокировку погибших из поврежденных транспортных средств», — сказали в ГИБДД.

Пожарные смыли с дороги топливо, чтобы не допустить возгорания. На месте работают сотрудники спецслужб.

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