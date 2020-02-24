В ДТП в Удмуртии погибла семья из четырех человек

В результате ДТП в Удмуртии погибла семья из четырех человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.

По имеющейся информации, авария случилась рядом с селом Факел, расположенном в Игринском районе республики.

Согласно данным министерства, водитель автомобиля Toyota Highlander выехал на встречную полосу и врезался в LADA XRAY.

«Водитель автомобиля LADA XRAY и три его пассажира: женщина 1983 года рождения, двое детей 2011 и 2012 года рождения получили смертельные травмы. Годовалый ребёнок из этой машины госпитализирован»,— рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что в автомобиле Toyota Highlander находились водитель и три пассажира, в том числе один ребенок.

Там отметили, что их уже отвезли в больницу.

В данный момент на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Причины и условия аварии устанавливаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пять человек погибли в аварии в Калмыкии

— Пять человек погибли в ДТП на трассе в подмосковной Кашире

— Водитель в Петербурге сбил школьницу