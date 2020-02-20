PTI: в Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибли почти 20 человек

На юге Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщает PTI.

Уточняется, что в автобусе находились 50 пассажиров.

По данным агентства, инцидент произошел на шоссе в округе Тирипур.