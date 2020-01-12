Врач рассказал о состоянии пострадавших в аварии в Рязанской области

Врач в приемном отделении больницы, куда попали пострадавшие ДТП в Рязанской области, рассказал об их состоянии, уточняет ТАСС.

По его данным, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Семь из них были доставлены в Шацкую районною больницу и один в Сасовскую районную больницу. За ними наблюдают специалисты. Среди пострадавших оказались не все граждане России, также в ДТП пострадал гражданин Киргизии и у одного человека не было с собой документов.

Как добавил доктор, у всех пострадавших диагностированы множественные травмы. На данный момент люди находятся в реанимации или в операционной.

«Мы вызвали санитарную авиацию для транспортировки пострадавших», — добавил врач райбольницы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области.

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