В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП. Об этом сообщает Om1.ru.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 9 января на Ленинградской площади.

Согласно очевидцам, автомобиль Nissan Tiida не пропустил машину скорой помощи, которая ехала со всеми спецсигналами. При попытке избежать столкновения скорая перевернулась.

В реанимационном автомобиле находилась девушка, которая пострадала при ДТП на улице 4-й Рабочей. В результате второй аварии она не выжила.