В Екатеринбурге автомобиль опрокинуло на пешеходов в результате ДТП

В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, после чего один из них отбросило на пешеходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Стачек на нерегулируемом перекрестке. В ходе столкновения автомобилей, одну из машин отбросило на трех пешеходов – мужчину и двух детей, которые стояли на тротуаре.

В результаты аварии 38-летний мужчина умер в реанимации, его восьмилетняя дочь находится в тяжелом состоянии в больнице.

В ведомстве уточнили, что вторая девочка не пострадала.