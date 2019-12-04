Московских автомобилистов предупредили о метели

Центр организации дорожного движения предупредил московских автомобилистов о прогнозируемой метели в среду вечером. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, автомобилистам следует внимательнее быть на дорогах и избегать резких маневров. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию.

В ЦОДД отметили, что в метель снижается скорость движения, а также увеличивает число мелких аварий. В связи с плохими погодными условиями ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центре города и на кольцевых магистралях.

«Просим автомобилистов, по возможности, отказаться от использования личного автомобиля – это позволит вам точнее рассчитать время на дорогу», — сказали в ЦООД.

Также там добавили, что автомобилисты могут пересесть на общественный транспорт.

Ранее синоптики предупредили о «желтой» уровне погодной опасности в Москве из-за метели и ветра.

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