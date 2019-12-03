В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 14 граждан Украины

В результате ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что всего в автобусе находились 28 человек, в том числе двое водителей.

Известно, что ДТП произошло в Богучарском районе, на 760-м км трассы «Дон».

«Он опрокинулся на встречную полосу», — сказал источник.

Автобус следовал по маршруту Москва — Ростов-на-Дону.

В результате аварии никто не погиб, все 14 пострадавших — граждане Украины, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы мягких тканей и порезы. Все раненные будут госпитализированы.

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