В ГИБДД уточнили данные о числе пострадавших и погибших в ДТП в Забайкалье
Жертвами серьезного ДТП с автобусом в Забайкальском стали 19 человек, в том числе двое детей.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД России.
Согласно уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 21 человека.
До этого сообщалось о 20 погибших и 18 раненых.
Как было известно ранее, автобус следовал по рейсу Сретенск — Чита. Всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.
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