В ГИБДД уточнили данные о числе пострадавших и погибших в ДТП в Забайкалье

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Жертвами серьезного ДТП с автобусом в Забайкальском стали 19 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД России.

Согласно уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 21 человека.

До этого сообщалось о 20 погибших и 18 раненых.

Как было известно ранее, автобус следовал по рейсу Сретенск — Чита. Всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.

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