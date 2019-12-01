В ГИБДД уточнили данные о числе пострадавших и погибших в ДТП в Забайкалье

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Жертвами серьезного ДТП с автобусом в Забайкальском стали 19 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД России.

Согласно уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 21 человека.

До этого сообщалось о 20 погибших и 18 раненых.

Как было известно ранее, автобус следовал по рейсу Сретенск — Чита. Всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.

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