МВД завело дело по факту смертельной аварии под Красноярском

Следствие возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красноярском крае, участниками которого стали легковушка и грузовик.

Об этом сообщается на сайте МВД России по региону.

Как стало известно, дело было заведено по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В данный момент ведется следствие.

До этого в результате аварии под Красноярском погибла семья из пяти человек, среди которых было трое детей.

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