МВД завело дело по факту смертельной аварии под Красноярском
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Следствие возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красноярском крае, участниками которого стали легковушка и грузовик.
Об этом сообщается на сайте МВД России по региону.
Как стало известно, дело было заведено по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
В данный момент ведется следствие.
До этого в результате аварии под Красноярском погибла семья из пяти человек, среди которых было трое детей.
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